Auch auf diesem Wege möchte ich mich beim „Letzten orga.TV-team“ noch einmal für gestern 18:18 und die fantastische Abschluss-Sendung bedanken. Und: Ganz großen Dank an die Überraschungsgäste …. alles bringt viele tolle Erinnerungen zurück. Ein USB-Stick Kopie dieser Sendung wird mit dem Plakat der letzten Sendung in mein Bücherregal neben die Festschrift von Herrn Stein und Frau Becker gelegt! Also nochmals DANKE an ALLE! und: It is all just the beginning. Gerade die gesellschaftlichen Herausforderungen – über die orga.TV teilweise brutal-ernst (wie im Gespräch mit einer ehemaligen Universitätspräsidentin) und spielerisch (wie mit dem Videos über Work-Life-Blending) berichtet hat – sind nicht gelöst. Aber einiges ist auf einem guten Weg!

P.S. Auch orga.tv wird auf 1v.com umziehen und mit dem Stand Juli 2018 dort in der Rubrik „Nostalgie“ eingefroren. Und von dort bleibt alles abrufbar und anschaubar.